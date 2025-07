Festival Impronte di Danza à la Cité de la culture de Tunis

Du 14 au 19 juillet 2025, la Cité de la culture de Tunis accueillera la première édition du Festival Impronte di Danza au Maghreb, une semaine dédiée à l’étude et à l’exploration de la danse classique et contemporaine, avec une importante contribution italienne.

Les cours seront animés par plusieurs figures majeures de la scène chorégraphique italienne : Piero Martelletta, ancien danseur étoile du Teatro dell’Opera di Roma et aujourd’hui maître de ballet, dirigera le travail sur la danse classique ; Paola Sorressa, chorégraphe, professeure de danse contemporaine et directrice artistique de la Mandala Dance Company et de plusieurs festivals du Latium; Luana Rossetti, danseuse, chorégraphe et professeure de danse contemporaine freelance travaillant entre l’Allemagne et l’Italie ; et Luca Bruni, chorégraphe et professeur de danse classique et contemporaine, ainsi que directeur artistique d’Oplas/CRDU.

Les cours, répartis en trois niveaux techniques et par tranche d’âge, auront lieu quotidiennement, du matin jusqu’en fin d’après-midi, à la Cité de la Culture de Tunis, qui a soutenu le projet par l’intermédiaire du Pôle Ballet et Arts Chorégraphiques.

Le samedi 19 juillet, la semaine se conclut par une performance mettant en vedette les artistes italiens participant au programme de formation aux côtés des participants tunisiens.

Le projet Impronte di Danza est né à Pérouse au début des années 2000 dans le but de promouvoir la danse à travers des spectacles et des ateliers. Après des années d’activité continue en Italie, ce format est désormais présent en Afrique. Le festival bénéficie du soutien de l’Institut culturel italien de Tunis, principal partenaire institutionnel, du MIC (Institut culturel de Milan) et de la Région Ombrie.