Cinéma | ‘‘Les enfants rouges’’ de Lotfi Achour primé à Amman

Le long métrage de fiction ‘‘Red Path” (Les enfants rouges) de Lotfi Achour a remporté le Grand prix de la compétition officielle du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF) dont le palmarès a été dévoilé dans la soirée du jeudi 10 juillet 2025, au Centre culturel Hussein dans la Capitale jordanienne Amman.

‘‘Red Path” a également eu la mention spéciale du meilleur acteur principal pour la première fois, attribuée à Ali Helali ex-aequo avec l’acteur irakien Azzam Ahmed dans ‘‘Songs of Adam’’ d’Oday Rasheed.

“Red path” était dans la course pour le Black Iris, la plus haute distinction, de la compétition des longs métrages de fiction arabes. Dans la même section, le film palestinien ‘‘To A Land Unknown’’ de Mahdi Fleifel a été également doublement récompensé en remportant le prix du jury et celui du public.

“Red Path’’ est le deuxième long-métrage de Lotfi Achour après “Demain dès l’aube” en 2016. Il a été sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde et raflé plus d’une quinzaine de prix. Présenté en première tunisienne aux 35e Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en décembre 2024, ce film avait alors décroché le Tanit d’Or, et le prix du public, ex-aequo, avec “Salma” de Joud Said (Syrie).

Récemment, le film de Achour a été doublement primé en Suède à la 15e édition au Festival du film arabe de Malmö tenue du 29 avril au 5 mai, en remportant le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury.

Coproduit entre la Tunisie, la France et la Belgique, “Red Path” (100′) est inspirée d’un fait divers datant de novembre 2015, lorsque deux bergers ont été attaqués par des jihadistes dans la montagne de Mghilla, région extrêmement pauvre et isolée du nord-ouest tunisien. Nizar 16 ans, est tué, tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille.

Le film est sorti dans les salles tunisiennes le 23 avril 2025.