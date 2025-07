Trump, grotesque, humilie des présidents africains  

L’inénarrable Donald Trump a reçu, mercredi 9 juillet 2025, cinq présidents africains et les a humiliés par ses excès d’ignorance et de langage brutal, à l’emporte-pièce. Parmi ses inepties, Trump a voulu faire taire le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, invité aux côtés de ses homologues du Sénégal, du Liberia, du Gabon et de Guinée Bissau…

Abdelaziz Dahmani *

Naguère, le premier président de la Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah (MOD), fut démis un certain 10 juillet 1978… Et durant sa présidence, il s’est conduit comme un homme d’honneur et de dignité. Et à propos des États-Unis, MOD a refusé une fois d’être l’invité du président Richard Nixon. C’était en 1971, et il était, cette même année, le président de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) … Oui, il a refusé d’aller à la Maison Blanche. Nixon lui a envoyé un émissaire pour savoir le pourquoi de ce refus… MOD a expliqué à ce messager : «L’année dernière, 1970, le président des États-Unis a refusé de recevoir une délégation de présidents africains mandatés par l’OUA devant lui demander d’arrêter de soutenir le système d’Apartheid en Afrique du Sud, et c’est suite à ce refus, et par solidarité avec les présidents africains que je n’irais pas à Washington». C’était une époque où les Etats-Unis soutenaient à fond l’Apartheid et le racisme des blancs sud-africains, comme elles soutiennent, en cette année 2025, et à fond, l’Apartheid et le racisme des Israéliens, ainsi que le génocide que ces derniers font subir au peuple palestinien…

MOD a ajouté à l’émissaire du président américain: «Si Nixon voudrait me voir, attendez que je termine mon mandat de président de l’OUA. Je répondrais à son invitation à titre de président de la Mauritanie». Puis il a posé cette question à son interlocuteur: «Au fait, pour quelle raison veut-il me recevoir ?» Réponse : «Pour que vous mettiez fin à vos relations diplomatiques avec la Chine»…

Les chefs d’Etat comme MOD avaient le sens de l’honneur, de la dignité et du respect. Mais ces chefs d’Etat existent-ils encore?

Il a su dire non

J’ai toujours eu, personnellement, un grand respect pour MOD. Et parmi la cinquantaine de présidents et autres monarques que j’ai rencontrés, durant une sacrée vie de journaliste curieux, MOD est parmi les tous premiers. En d’autres circonstances, alors président d’un pays pauvre, il a su dire non, à divers moments, à De Gaulle, à Hassan II et à Boumediene…

Le 10 juillet, jour de sa dite «chute» à la suite d’un du coup d’État, dont il était au courant deux jours auparavant, j’ai eu envie de rappeler mon profond respect pour MOD. Même si on ne prête rien de grand aux petits, quand ils sont pauvres et dignes.

* Journaliste.