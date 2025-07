Yuri Buenaventura le 19 juillet à Hammamet

Le célèbre musicien colombien Yuri Buenaventura se produira le 19 juillet 2025 au Festival international de Hammamet.

Après 6 ans d’absence, Yuri Buenaventura, connu notamment par sa rprise de « Ne me quitte pas », vient de sortir son nouvel album « Amame »

L’album est décrit par son auteur comme « un rêve musical, un hommage à la musique latine de New York », mêlant des mélodies pop avec des percussions urbaines accompagnées de cuivres et réalisé avec la touche de musiciens virtuoses réunis pour l’occasion : un pianiste, un bassiste et un tromboniste.

À travers cet album , Yuri Buenaventura rend hommage aux grands musiciens latinos new-yorkais qui ont été pour lui une véritable source d’inspiration. L’artiste interprétera également ses titres emblématiques qui ont fait sa renommée internationale.

Les Billets sont disponibles sur le site du Festival

Communiqué