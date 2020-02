Création du fonds Lina Ben Mhenni pour soutenir les projets culturels des jeunes

Partagez 7 Partages

Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, a annoncé aujourd’hui, mardi 4 février 2020, la création du « fonds Lina Ben Mhenni », pour soutenir les projets culturels des jeunes.

«Ce fonds vise à soutenir les initiatives des jeunes de moins de 40 ans et à développer leurs capacités en les encourageant à être créatifs, à lancer des projets d’entreprenariat», précise un communiqué du ministère des Affaires culturelles, publié ce soir.

Ce fond, créé à la mémoire de Lina Ben Mhenni, la militante décédée le 27 janvier 2020, et qui avait souvent fait la promotion de la culture, permettra également de se tourner vers de nouvelles approches pour restructurer le mode de travail au cœur du ministère, notamment en aidant les jeunes dans le financement de leurs projets.

Le communiqué ajoute que le fonds Lina Ben Mhenni, réunira toutes les demandes et comprendra toutes les spécialités culturelles et créatives, tout en assurant que le ministère organisera bientôt une conférence de presse pour donner plus d’explications sxur ce fond et communiquer la démarche à suivre pour en bénéficier.

Rappelons que la Poste tunisienne a annoncé, aujourd’hui, l’édition, dans les prochains jours, d’un timbre postal à la mémoire de Lina Ben Mhenni, disparue à l’âge de 36 ans, après un long combat contre la maladie.

Y. N.