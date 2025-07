Soutien du Royaume-Uni à la pêche artisanale en Tunisie

Un projet novateur d’une durée de 12 mois intitulé «Décarbonisation de la pêche artisanale en Tunisie : promouvoir l’énergie propre pour des communautés côtières durables», vient d’être lancé. L’objectif est l’adoption de moteurs électriques dans la baie de Gabès pour réduire la consommation de carburant, les émissions et la pollution audio, tout en allégeant la charge financière des pêcheurs et contribuer à la protection de la biodiversité marine.

Financé par le gouvernement britannique via le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) à hauteur de 254 950 £ (environ 1 million de dinars), le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), des organisations et coopératives locales de pêche, ainsi que des fournisseurs d’équipements solaires et des institutions financières.

L’objectif est d’introduire des moteurs électriques solaires sur les embarcations de pêche artisanale dans le Golfe de Gabès, afin de réduire la consommation de carburant, les émissions de carbone et la pollution sonore — tout en diminuant les coûts d’exploitation pour les pêcheurs et en protégeant la biodiversité marine.

Ce projet bénéficie d’un fort soutien stratégique des autorités nationales, garantissant son alignement avec les priorités de la Tunisie en matière de transition énergétique et de gestion des pêches.

Le WWF Afrique du Nord et ses partenaires de mise en œuvre suivront de près les progrès réalisés et partageront les enseignements tirés pour favoriser la reproduction du projet à l’échelle nationale et régionale.

Le projet fait progresser la transition vers l’énergie propre, la conservation marine, l’égalité des genres et l’innovation mondiale — en construisant des communautés côtières durables et inclusives grâce à une collaboration internationale. Il s’inscrit dans les priorités mondiales du Royaume-Uni en matière d’action climatique et d’énergies renouvelables, tout en soutenant la stratégie nationale tunisienne de protection des écosystèmes marins et de renforcement de la résilience côtière.

L’événement de lancement a réuni les partenaires et acteurs pour discuter de la vision du projet. Les discussions ont mis en lumière la stratégie tunisienne de transition énergétique et les défis socio-économiques auxquels sont confrontées les pêches artisanales.

Les représentants de l’ambassade britannique en Tunisie ont réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à soutenir des solutions climatiques innovantes et ont salué les efforts de la Tunisie pour allier protection de l’environnement et développement durable.

La cheffe adjointe de mission britannique, Elizabeth Green, a déclaré : «Cette initiative marque une avancée significative dans notre engagement commun en faveur de l’action climatique, du développement durable et de la croissance économique inclusive. Ensemble, nous ne faisons pas que décarboner la pêche — nous contribuons à autonomiser les populations, protéger la nature et construire un avenir plus résilient.»

Le directeur du WWF Afrique du Nord, Jamel Jrijer, a ajouté : «En dotant les pêcheurs artisanaux d’outils et de connaissances en matière d’énergie propre, nous contribuons directement à la stratégie nationale tunisienne de transition énergétique et de conservation marine.»