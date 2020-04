La déléguée de Zeramdine accuse : «On m’a limogée parce que j’ai dénoncé les abus du gouverneur»

Partagez 0 Partages

Limogée aujourd’hui, lundi 20 avril 2020, la déléguée de la ville de Zeramdine, Henda Harabi Khedher, crie à l’injustice : «Après avoir dénoncé les abus du gouverneur de Monastir, je m’attendais à une promotion au lieu d’un limogeage », a-t-elle dit.

Henda Harabi a rappelé qu’elle avait édité une copie de son «appel de détresse» écrit dans une correspondance, qu’elle avait transmise, hier, au président de la république, au chef du gouvernement et au ministère de l’Intérieur, pour dénoncer des abus de son supérieur, le gouverneur de Monastir, Akram Sebri, qu’elle accuse notamment de «corruption, de spéculation et de décisions partisanes», ajoutant que le gouverneur la menace et la harcèle depuis qu’elle a dénoncé ses pratiques le 21 janvier dernier.

Dans la lettre publiée hier, Henda Harabi dit avoir des preuves des accusations contre Akrem Sebri, dont elle avait fait part aux autorités, tout en estimant que ses pratiques sont criminelles et desservent l’intérêt général, et tout en appelant les autorités et la justice à ouvrir une enquête.

«Le gouverneur m’a récemment contactée au téléphone, et a essayé de trouver un arrangement à l’amiable afin de tenter de me faire taire», lit-on notamment dans la lettre écrite par Mme Harabi, qui a rappelé que le gouverneur avait fait l’objet d’une instruction pour une affaire de corruption à Jendouba, où il était gouverneur par le passé, et que la justice l’avait même interdit de voyage.

D’autre part, dans une déclaration ce soir, sur Diwan FM, Henda Harabi a indiqué qu’elle refuse son limogeage, estimant que cette décision est inacceptable et que l’on probablement manipulé son dossier, tout en affirmant qu’elle ne mérite pas ce sort et en appelant le ministre de l’intérieur à se pencher sur cette affaire.

Y. N.