Tunisie : Les salons de coiffure, les instituts de beauté et les boutiques de friperie rouvriront le 11 mai

Le ministère du Commerce a publié aujourd’hui, samedi 9 mai 2020, la liste des activités commerciales et les métiers qui pourront rouvrir leurs portes à partir de lundi prochain, 11 mai 2020, dans le cadre de la stratégie nationale du confinement ciblé.

Ainsi les salons de coiffure, les instituts de beauté, les magasins de prêts à porter et de ventes de chaussures, ainsi que les boutiques de friperie (les souks ne sont pas concernés) reprendront leurs activités, lundi prochain.

Les services municipaux et postes sécuritaires contacteront les concernés pour leur donner les autorisations de travail nécessaires, précise le ministère en rappelant la nécessité de respecter les mesures d’hygiène, la distanciation physique et toutes les consignes barrières à la pandémie du coronavirus, tout en indiquant que les commerçant devront travailler par roulement, soit un jour de travail et un jour de repos déterminés selon le dernier chiffre de la carte d’identité (les numéros pairs travailleront les jours pairs et vice versa).

D’autre part, le ministère a précisé que la date de réouverture des Mall, hypermatchés et galleries marchandes, sera annoncée le 14 mai.

Y. N.