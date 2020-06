Bilan épidémiologique tunisien : Un sixième «zéro» d’affilée

Pour le sixième jour d’affilée, la Tunisie n’enregistre pas de nouveau cas de coronavirus, Covid-19, suite aux 159 tests de dépistage effectués hier, lundi 8 juin 2020.

C’est ce qu’a indiqué, ce mardi, le ministère de la Santé publique, ajoutant qu’il n’y a pas eu, non plus, de nouvelle guérison ni de nouvelle mort due à l’épidémie.

La Tunisie, qui n’a pas connu de cas locaux depuis plus de 2 semaines, a jusque-là enregistré 1.087 cas confirmés de Covid-19, dont 56 sont encore actifs, et ce, suite au rétablissement de 982 patients et au décès de 49 autres.

C. B. Y.