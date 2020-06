Tunisie : L’armée de l’Air célèbre son 55e anniversaire (Photos)

Partagez 0 Partages

A l’occasion du 55e anniversaire de l’Armée de l’Air Tunisienne, le ministre de la Défense, Imed Hazgui, a effectué une visite à la base militaire de Laouina, aujourd’hui, lundi 15 juin 2020, en présence des membres du Conseil suprême des Forces armées et des anciens chefs d’état major de l’armée de l’Air.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense, précise que cette visite a été l’occasion pour Imed Hazgui de visiter les bases du système électronique de l’armée de l’Air et des dernières programmations numériques en matière de modernisation de l’administration, des services, de simulation aéronautique, de contrôle aérien et des opérations tactiques des forces terrestres et maritimes sur le plan anti-terroriste.







Lors de sa visite, le ministre de la Défense a remercié et félicité l’ensemble des soldats pour leur engagement et leurs sacrifices pour préserver la patrie et la souveraineté de l’État, ainsi que le travail effectué pour protéger les frontières.

Y. N.