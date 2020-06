Tunisie : Mesures exceptionnelles dans les aéroports à partir de demain, jeudi 18 juin (Vidéo)

Partagez 0 Partages

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a annoncé, aujourd’hui, que des mesures exceptionnelles seront adoptées dès demain, jeudi 18 juin 2020, dans tous les aéroports tunisiens, dans le but de préserver la sécurité des voyageurs et la qualité des prestations, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

L’OACA indique que chaque passager sera autorisé à être accompagné par une seule personne pour tous les vols (départ et arrivée), et sera soumis à une prise de température à l’entrée : «Les personnes dont la température est supérieure à 38° ne seront pas autorisées à accéder à l’aéroport», précise l’Office, dans son communiqué.

Le port du masque, et le respect des mesures de distanciation physique (au moins 1 mètre ), sont obligatoires tout au long de la présence à l’aéroport et pendant l’accomplissement des formalités d’embarquement, où des moyens de stérilisation ont été mis à disposition des voyageurs.

L’OACA rappelle aussi que les passagers doivent se présenter à l’aéroport, quatre heures avant le décollage de l’avion, et ce, pour éviter tout encombrement au niveau des bureaux d’enregistrement et de la zone frontalière et afin de pouvoir assurer les mesures sanitaires.

Y. N.