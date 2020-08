L’universitaire et critique de cinéma Tarek Ben Chaabane à la tête de la Cinémathèque tunisienne

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé, hier, mercredi 26 août 2020, la nomination par le ministère des Affaires culturelles de l’universitaire et critique de cinéma Tarek Ben Chaabane au poste de directeur de la Cinémathèque tunisienne.

Maître de conférences, Tarek Ben Chaabane qui est titulaire d’un diplôme de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), enseigne les théories du cinéma à l’ESAC (Université de Carthage).

Il a occupé le poste de délégué général et conseiller artistique des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) pendant plusieurs sessions et a également collaboré, en tant que scénariste, avec de nombreux réalisateurs, dont Nawfel Saheb Ettabaa, Mohamed Damak, Ridha Béhi, Mourad Ben Cheikh et Moufida Tlatli.

Ancien membre de la Fédération tunisienne des ciné-Clubs (FTCC), chroniqueur culturel ayant travaillé avec des médias tunisiens et étrangers, le nouveau directeur de la Cinémathèque tunisienne a également collaboré avec les ateliers de scénario Sud Ecriture.

Y. N.