Cahill publie une nouvelle vidéo au sujet de Tunisair : «J’ai commencé une petite révolution !»

La youtubeur allemand Josh Cahill a publié ce matin, vendredi 28 août 2020, une nouvelle vidéo au sujet de Tunisair pour revenir sur la polémique qui avait accompagné sa première vidéo où il avait filmé l’état désastreux dans lequel se trouve la compagnie aérienne tunisienne, se réjouissant d’avoir déclenché «une petite révolution».

C’est certainement sa vidéo qui a le plus fait parler d’elle depuis qu’il avait commencé à filmer ses voyages au bord des compagnies aériennes internationales, c’est-à-dire depuis huit ans. Sa vidéo intitulée «Tunisair A330 Business Class : Nothing makes sense» publiée il y a cinq jours a fait le tour des réseaux sociaux, des médias tunisiens, et on en a même parlé sur BBC et Al-Jazira. Pour cause, Cahill avait montré dans les moindres détails l’état piteux dans lequel se trouve la compagnie aérienne tunisienne qui a par la suite préféré persister dans le déni.

Moins d’une semaine après, le youtubeur allemand a publié une nouvelle vidéo pour revenir sur «cette semaine folle», car il ne s’attendait pas à avoir d’aussi énormes retours : des milliers de messages et de commentaires pour le remercier d’avoir dénoncé l’état et les services piètres de Tunisair, ainsi que des campagnes de soutien notamment de la part de l’acteur Dhafer El Abidine.

«La grande question qui se pose maintenant est comment réparer ce désastre ? Je ne pourrais évidemment pas le faire pour vous !», explique Cahill dans sa nouvelle vidéo où il appelle le ministère du Transport tunisien à assumer sa responsabilité et encourage les voyageurs tunisiens à prendre leurs téléphones et à filmer comme lui la saleté, les sièges cassés et les services médiocre de la compagnie, puis de les publier sur les réseaux sociaux, qui ont aujourd’hui un pouvoir extraordinaire pour faire évoluer les choses. Cahill.

Quand aux rares personnes qui l’on insulté parce qu’il aurait soit-disant «sali l’image de la Tunisie», Cahill répond que ce n’est certainement pas lui qui a nui à l’image du pays, mais Tunisair qui voyage à travers le monde sans respecter les normes internationales aériennes.

Fawz Ben Ali