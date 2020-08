Le bloc de la Réforme accordera sa confiance au gouvernement Mechichi

Le bloc de la Réforme au sein de l’Assemblée des représentas du peuple (ARP) accordera demain, mardi, 1er septembre 2020, sa confiance au gouvernement Mechichi, selon Hassouna Nasfi, député et chef du groupe parlementaire.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Nasfi a indiqué que c’est «l’intérêt du pays» qui a poussé son bloc à prendre cette décision, malgré les réserves qu’il a concernant certains ministres proposés par Hichem Mechichi.

A un jour du vote de confiance au gouvernement Mechichi, l’issue de celle-ci se précise donc encore plus.

Sauf énorme surprise, elle devrait passer, profitant surtout du rapprochement observé depuis la semaine passée entre le chef du gouvernement désigné et le parti Ennahdha.

Ce rapprochement signifie que les blocs ayant rejeté la motion de retrait de confiance au président du Parlement et du parti islamiste, Rached Ghannouchi, devraient s’unir de nouveau demain pour soutenir le guvernement Mechichi (Ennahdha, Qalb Tounes, Al-Karama et Al Mostakbal).

Et puisqu’en plus, d’autres composantes parlementaires ont indiqué leur intention de voter en faveur du gouvernement Mechichi, comme Tahya Tounes, le bloc de la Réforme et le bloc National, il semble aujourd’hui très probable que l’actuel ministre de l’Intérieur deviendra prochainement le nouveau chef de gouvernement.

C. B. Y.