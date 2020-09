Le documentaire «Fathallah TV» prochainement dans les salles de cinéma

Partagez 0 Partages

Le documentaire tunisien «Fathallah TV» de la réalisatrice Wided Zoghlami sort dans les salles de cinéma à partir du 9 septembre 2020.

«Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard» est un long-métrage documentaire réalisé par la jeune Wided Zoghlami, ayant fait partie de la compétition officielle des dernières Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2019).

Dans son premier film qu’elle a mis 10 ans à réaliser (avant et après la révolution de 2011), Wided Zoghlami suit le quotidien de jeunes issus du quartier populaire de Fathallah, à Jbel Jeloud, et en particulier les trois musiciens Halim Yousfi (devenu le leader du groupe Gultrah Sound System), Tiga Black et Paza Man, qui partagent leurs histoires d’amitié, de lutte et de création.

La réalisatrice filme une jeunesse qui, pour «mieux vivre» la dictature et la crise économique et sociale, s’est réfugiée dans la création artistique, mais les rêves et l’aspiration à la liberté sont souvent rattrapée une réalité austère, et la révolution ne semble pas avoir arrangé les choses.

Fawz Ben Ali