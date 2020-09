Hassouna Nasfi : «Le président de la république a été un élément perturbateur»

Le nouveau chef du gouvernement, Hichem Mechichi, ne doit pas tomber dans le jeu de ceux qui veulent lui créer «une grande bataille» avec le président de la république ou avec les partis ne lui ayant pas donné leur confiance. C’est le conseil que lui a adressé, ce matin, mercredi 2 septembre 2020, Hassouna Nasfi, chef du bloc parlementaire de la Réforme.

«L’avantage que vous avez est que vous êtes une personnalité indépendante. Vous ne devez donc pas prendre part à ces tiraillements politiques», a poursuivi le député, en adressant son message à Mechichi sur Shems FM, l’appelant à mettre son programme au centre de ses actes et de ses débats.

Nasfi a, sur un autre plan, tiré à boulets rouges sur le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, qui «au lieu d’être rassembleur, il a été un élément perturbateur», a-t-il lancé, estimant que la dernière querelle qu’il a eue avec Mechichi a changé les équilibres politiques.

Il lui a, d’un autre côté, reproché la fréquence de ses remaniements au sein de la présidence de la république, rappelant qu’il a déjà changé son conseiller et le chef de son cabinet, alors qu’il est à son poste depuis moins d’un an, et assurant qu’il est en train d’effectuer des changements tous les mois.

Hassouna Nasfi a finalement invité Kaïs Saïed à changer «sa vision négative» envers les partis et le Parlement, ajoutant que la situation du pays ne supporte pas de discours négatifs ni de «diabolisation de l’autre».

C. B. Y.