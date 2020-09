City Cars propose la Nouvelle Rio 5P re-stylée à partir de 49.980 DT TTC

City Cars, concessionnaire des véhicules de la marque Kia, annonce le lancement sur le marché tunisien de la Nouvelle Rio 5P re-stylée, le modèle ayant reçu des changements à l’extérieur comme à l’intérieur.

À l’extérieur, la calandre plus fine, un pare-choc et des feux avant redessinés, pour un design plus sportif et plus élégant.

Les jantes 17’’ et les optiques avant full LED sont désormais disponibles sur la finition SX+.

À l’intérieur, le modèle propose un écran tactile 8’’ plus grand avec un affichage graphique optimal et une navigation plus facile. Le conducteur a la possibilité de connecter via Bluetooth 2 smartphones à la fois. Il dipose aussi d’un porte-instruments supervision 4.2’’.

Côté mécanique, le moteur 1.2L reste inchangé en gardant les mêmes performances techniques.

Enfin, les couleurs deux nouvelles couleurs ont été ajoutées à savoir le Sporty Blue et le Perennial Grey.

Les prix en Tunisie sont comme suit :

•New Rio 5P LX : 49.980 DT TTC

•New Rio 5P EX : 51.980 DT TTC

•New Rio 5P SX : 56.480 DT TTC

•New Rio 5P SX Plus : 58.480 DT TTC (jantes 17’’ + feux avant full LED).

Rappelons aussi que la livraison du premier arrivage est prévue à partir de mi-septembre 2020.