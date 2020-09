Opération mer propre : 4000 bouteilles de bière ramassées à Gammarth (Photos)

«Gammarth, tu mérites un littoral plus propre que ce que l’on a vu aujourd’hui… Le combat continue, demain est un jour meilleur pour cette belle côte sauvage», a indiqué Oceanis Tunisie, qui a organisé, en collaboration avec d’autres associations, à l’instar de Tunisie Recyclage et Tounes Clean up, une opération de nettoyage à Gammarth (banlieue nord de Tunis), dans le cadre de son action visant à sauvegarder les plages tunisiennes.

Une quarantaine de bénévoles membres des associations Soli & Green, Rotaract Club Tunis Méditerranée, et l’Association Vive Gammarth ont participé à cette action, qui a permis de ramasser et trier 4000 bouteilles de bière, qui devront être recyclées, ainsi que 36 grands sacs remplis de déchets de tout genre, remis à la municipalité de La Marsa.









«Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel face à la catastrophe écologique dont souffre cette zone située entre la Marina de Gammarth et l’hôtel Four Seasons. Et à tous nos partenaires de cette action», indique encore Oceanis Tunisie, en donnant rendez-vous aux militants pour la sauvegarde de l’environnement et aux amoureux de la nature, dimanche prochain, à la plage de la Baie des Singes, toujours à Gammarth, où se rassemblent généralement chaque soir les fêtards du Grand-Tunis.







«Ne laissons pas les déchets remplacer la nature! Gardons nos plages et forêts propres! Merci à tous les bénévoles, qui ont participé à cette action, en partenariat avec la SFBT», a commenté, pour sa part, l’association Tunisie. Recyclage.

La SFBT est, rappelons-le, la Société de fabrication des boissons de Tunisie, qui est à l’origine de ce désastre écologique et qui en profite le plus financièrement.

Y. N.