Attentat contre des gardes nationaux à Sousse : Il s’agit d’une attaque à la voiture-bélier

Partagez 4 Partages

Le ministère de l’Intérieur a précisé dans un communiqué que les 3 terroristes ont foncé, ce matin, dimanche 6 septembre 2020, avec une voiture sur les deux agents de la garde nationale, au niveau du rond-point Akouda-El Kantaoui, à Sousse. Il s’agit d’une attaque à la voiture-bélier et non d’une agression au couteau comme indiqué précédemment.

La même source a affirmé que différents corps sécuritaires et forces spéciales de la police et de la GN se sont rendus rapidement sur les lieux et ont traqué les terroristes, qu’ils ont pu localiser, avant de les abattre après un long échange de tirs.

Notons que l’adjudant Sami Mrabet est décédé sur le coup, quant à son collègue, adjudant Rami Limam, il a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital.

Y. N.