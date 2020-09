Tunisie : Tout savoir sur la rentrée scolaire 2020

Plus de 2 millions d’élèves retrouvent le chemin de l’école, à partir du 15 septembre 2020, suite au calendrier mis en place par le ministère de l’Education et la partie syndicale, qui ont décidé de maintenir la date de la rentrée scolaire avec une reprise progressive.

Cet accord a été conclu ce lundi 7 septembre 2020, suite à une réunion entre le ministre de l’Education, Fathi Salouati, des cadres du ministère ainsi que le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Hfaiedh Hfaiedh, qui ont annoncé un calendrier de cette reprise progressive pour les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées, et établi comme suit :

Mardi 15 septembre : 1ère année, 7e année de base et la 1ère année secondaire;

Mercedi 16 septembre : 2e année primaire, 8e année de base et 2e année secondaire:

Jeudi 17 septembre : 3e année primaire, 9e année de base et 3e année secondaire:

Vendredi 18 septembre : 4e année primaire et 4e année secondaire:

Samedi 19 septembre : 5e année et 6e années primaire.

Cet accord stipule également que les établissements scolaires devront fournir tous les moyens de protection et de désinfection en prévention contre la propagation du coronavirus, selon le protocole sanitaire signé le 27 août, par les ministères de la Santé et de l’Education et mis en place en collaboration avec le Comité scientifique de lutte contre la Covid-19.

Le protocole prévoit notamment le port obligatoire du masque par tous les travailleurs dans les espaces éducatifs d’enseignement et de formation, ainsi que les élèves âgés de 12 ans et plus (collégiens, lycéens, étudiants et stagiaires dans les centres de formation professionnelle).

Les températures doivent être prises à l’entrée de chaque établissement où un espace devrait être consacré à l’isolement des élèves, présentant des symptômes jusqu’à leur prise en charge.

D’autre part, les parents doivent signaler tout établissement suspect auprès des directions régionales ou contacter directement la direction centrale, afin que les mesures nécessaires soient prises rapidement et sont invités à fournir à leurs enfants les masques et les gels individuels et à les garder à la maison, en cas de fièvre ou autres symptômes.

Y. N.