Start-ups : Les lauréats du concours Ninja seront annoncés en octobre 2020

Les vainqueurs du concours Ninja des meilleurs plans d’affaires pour les start-ups, lancé en juillet 2020 par l’Agence de coopération internationale du Japon (Jica Tunisie), seront annoncés en octobre prochain.

Le concours Ninja (Next Innovation with Japan) est destiné aux start-ups, acteurs du secteur privé, instituts de recherches etc., ayant les meilleurs plans d’affaires.

Une attention particulière a été accordée aux entreprises disposant d’idées innovantes pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Plusieurs candidatures sont parvenues à la Jica et l’équipe de sélection retiendra un maximum de 5 candidats qui bénéficieront chacun d’un financement allant jusqu’à 30.000 $, pour réaliser/consolider les entreprises proposées.

Les candidats pourront également avoir la possibilité de se rendre au Japon pour d’autres investissements et partenariats commerciaux parrainés par la Jica.

Source : communiqué.