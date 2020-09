Tunisie : Quatrième arrestation d’une personne ayant glorifié l’attentat de Akouda

Une jeune femme âgée de 20 ans et originaire de Mahdia a été arrêtée aujourd’hui, mardi 8 septembre 2020, pour avoir glorifié, via un statut Facebook, l’attentat perpétré dimanche dernier à Akouda (gouvernorat de Sousse) et ayant entraîné un décès et une blessure chez les policiers attaqués.

La fille, qui vient d’avoir son baccalauréat, est la 4e personne à être arrêtée pour le même motif.

Elle est, du fait de son statut douteux, suspectée d’appartenir à une organisation terroriste et fera donc l’objet d’une enquête judiciaire à cet effet, dans le cadre de la prévention et de la lutte nationale contre le terrorisme.

Rappelons qu’hier, une candidate aux dernières élections législatives sur une liste de la coalition de l’extrême droite religieuse, Al-Karama, a été arrêtée pour la même raison.

C. B. Y.