Land’Or annonce un résultat net en hausse de 77% au 1er semestre 2020

Les états financiers de la société Land’Or au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net d’exercice de 3.561.974 DT contre 2.011.841 DT au 30 juin 2019, soit une hausse de 77%.

Le résultat d’exploitation s’est établi au premier semestre 2020 à 4.075.177 contre 4.764.675 DT au premier semestre 2019, en baisse de 14,5%.

La société relève, par ailleurs, une hausse de ses ventes sur le marché local de 12% et à l’exportation de 13% due à l’augmentation des ventes au Maroc et à l’Arabie Saoudite compensée par la baisse des ventes aux Emirats arabes unis.

Elle a aussi obtenu, au cours de la même période, un emprunt auprès de la BT pour 3 MDT destiné à l’acquisition de nouveaux équipements de production.

Dans le cadre de ses projets de développement en Tunisie et au Maroc, Land’Or envisage de conclure deux accords de financement avec la Berd: le premier servira à financer des investissements d’extension de l’usine en Tunisie pour un montant de 10 MDT, et le deuxième, qui sera conclu entre la filiale Land’Or Maroc Industries et la Berd, servira à boucler le schéma de financement du projet industriel au Maroc pour un montant de 82,2 millions de dirhams marocains. Ces accords de financement ont été approuvés par le conseil d’administration du 01er septembre 2020.

En ce qui concerne la crise sanitaire de la Covid-19, globalement et à ce jour, elle n’a pas eu d’impacts significatifs sur les états financiers intermédiaires de la société. Elle n’a pas entraîné non plus de changements dans les hypothèses et les jugements retenus pour l’établissement des états financiers intermédiaires.

I. B.