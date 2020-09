Limogé, l’ambassadeur tunisien à l’ONU démissionne de la diplomatie tunisienne et critique Saïed

Partagez 0 Partages

Récemment limogé de son poste d’ambassadeur à l’Organisation des nations unies (ONU), Kaïs Kabtani a annoncé hier, mercredi 10 septembre 2020, à l’agence l’agence France-Presse (AFP), sa décision de quitter le corps diplomatique tunisien.

Vexé d’avoir été démis de ses fonction 5 mois seulement après s’être confié le poste, le juriste de 49 ans a déclaré que son retrait représentait «une question de principes et d’honneur», précisant qu’il avait appris la nouvelle de son limogeage par les réseaux sociaux, la veille de son officialisation.

Il a également indiqué avoir refusé une mutation vers un poste prestigieux en Europe, assurant qu’il n’avait plus confiance en le président de la république, Kaïs Saied.

«J’ai fait mon devoir. Je me suis investi à fond avec une toute petite équipe diplomatique à New York», a-t-il encore déploré avec beaucoup d’incompréhension et de frustration.

Il a par ailleurs estimé que le fait que la Tunisie ait changé, en 7 mois, deux représentants à l’ONU, où elle occupe jusqu’à fin 2021 un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, était «très mauvais pour son image»

En effet, en janvier dernier, un autre diplomate, Moncef Baati, rappelé par le pouvoir alors qu’il était à la retraite, avait lui aussi été limogé 5 mois après la prise de ses fonctions. Il avait été accusé par Kaïs Saïed d’avoir privilégié, dans un dossier, les Palestiniens au détriment des relations tunisiennes avec les Etats-Unis.

C. B. Y.