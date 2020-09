Kaouther Ben Hania primée à la Mostra de Venise

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania vient de remporter le prix «Edipo Re for inclusion» pour son film «L’homme qui avait vendu sa peau» dans le cadre de la 77e édition du Festival international du film de Venise (Mostra de Venise).

Après avoir séduit le public et les critiques internationaux présents à la 77e édition de la Mostra de Venise qui se clôture ce soir, samedi 12 septembre, la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania a fini par convaincre également les membres du jury avec son tout nouveau film «L’homme qui avait vendu sa peau» avec la grande star italienne Monica Bellucci en tête d’affiche.

Parmi les 19 films sélectionnés en compétition dans la section parallèle «Orrizonti» (Horizons), le jury composé d’Annalena Benini, Esther Elisha et Rä di Martino, sous la direction artistique de Silvia Jop a choisi d’attribuer le Prix «Edipio Re for inclusion» pour «L’homme qui avait vendu sa peau», un film qu’ils ont jugé «complexe, drôle et libérateur, méritant de faire son entrée dans tous les cinéma du monde», lit-on dans l’annonce du prix.

Kaouther Ben Hania vient ainsi signer un excellent début pour son nouveau film dont la première mondiale a eu lieu samedi dernier dans le cadre de ce prestigieux festival, et qui continuera certainement de sillonner les grands festivals internationaux, tout comme ce fut le cas avec ses précédents films à succès.

Fawz Benali