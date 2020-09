Don japonais d’un minibus pour les élèves de l’Ecole primaire d’Utique Nouvelle

La cérémonie de signature du contrat relatif au «Projet d’acquisition d’un minibus destiné pour le transport des écoliers de l’école primaire d’Utique Nouvelle s’est tenue le 17 septembre 2020, à l’école en question.

La cérémonie a eu lieu en présence de Mohamed Gouider, gouverneur de Bizerte, d’Habib Hammami, maire d’Utique et de Rami Laamouri, délégué d’Utique Nouvelle.

Le contrat de don a été signé par Shinsuke Shimizu, ambassadeur du Japon en Tunisie, et Hafedh Dhouadi, président de l’Association de développement local d’Utique Nouvelle.

Le don, entrant dans le cadre des «Dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine», est d’un montant 173.673 DT et doit financer l’achat d’un minibus, qui permettra à l’Association de développement local d’Utique Nouvelle d’assurer le transport scolaire des élèves de l’Ecole primaire d’Utique Nouvelle qui n’ont pas de moyen de transport. Le minibus sera également utilisé pour les différentes activités périscolaires et culturelles pendant les vacances et les weekends.

Cette école a été rénovée par un don japonais en 2013 avec la construction de 3 salles de classe supplémentaires et l’aménagement d’une aire sportive, d’un mur de clôture et d’une cour de récréation.

Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits.

Depuis 1996, 128 projets ont été réalisés en Tunisie dans ce cadre de coopération.