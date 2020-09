Coronavirus : 30 nouvelles contaminations et deux décès enregistrés à Zaghouan

La Direction régionale de la Santé de Zaghouan a annoncé ce vendredi 18 septembre 2020, que le gouvernorat a enregistré ces deux premiers décès causés par le coronavirus.

Il s’agit d’un homme habitant à Zriba, décédé avant-hier et qui a été testé positif aujourd’hui, et d’un autre déclaré positif et qui a rendu l’âme ce soir à Zaghouan, précise la DRS, en ajoutant que 30 nouvelles contaminations ont été dépistées cet après-midi.

Ce qui porte le nombre de cas positifs réenregistrés depuis la propagation de la pandémie en mars dernier à 78, dont 74 depuis la réouverture des frontières le 27 juin 2020.

Quant aux 63 cas encore actifs, ils sont répartis comme suit : Zaghouan (31), El-Fahs (26), Bir Mechergua (5), Ennadhour (1).

Y. N.