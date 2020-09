Pour une consommation responsable et durable en Tunisie

Partagez 0 Partages

À l’occasion du lancement du guide de la consom’action : pour une consommation responsable et durable en Tunisie, l’Institut français de Tunisie et le Lab’ess organisent un marché éco-responsable éphémère !

Pour un mouvement vert tunisien, consommons moins, consommons mieux ! Rendez-vous le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 16h00 à l’Institut français de Tunisie pour profiter d’un moment agréable en compagnie d’une nouvelle génération de créateurs et d’entrepreneurs !

Consommer de manière saine, locale responsable et durable, tout le monde en rêve. Mais être acteur.rice du changement nécessite d’avoir de bonnes adresses, ce qui peut se révéler difficile et chronophage. C’est pourquoi, l’IFT et le Lab’ess ont décidé d’éditer un annuaire des bonnes adresses en Tunisie, et de réunir une vingtaine de ces acteur.rice.s lors d’un marché éco-responsable afin que vous puissiez directement venir à leur rencontre.

Rendez-vous donc le vendredi à l’IFT pour profiter d’un moment agréable en compagnie d’une nouvelle génération de créateurs et d’entrepreneurs tunisiens!

Source : communiqué.