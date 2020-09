Le film tunisien «Non, Oui» sélectionné au Festival du film black de Montréal

Le film tunisien «Non, Oui» de Mahmoud Jemni, qui traite du sujet du racisme en Tunisie, fera partie de la sélection officielle de la 16e édition du Festival international du film black de Montréal (Canada).

Le festival canadien, qui se tiendra du 23 septembre au 4 octobre 2020, donne depuis sa création en 2005 plus de place et de visibilité aux cinéastes et acteurs de couleur noire, ainsi qu’aux films qui traitent des questions liées au racisme et à la discrimination dans les différents pays du monde; une thématique qui a occupé une place importante dans l’actualité internationale de cette année suite au mouvement de protestation américain «Black lives matter» (Les vies noires comptent) contre les violences systématiques contre les noirs.

Cette année, la Tunisie sera représentée par le long-métrage documentaire «Non, Oui» du réalisateur Mahmoud Jemni, un film poignant, conçu comme un réquisitoire contre le racisme en Tunisie, truffé de nombreux témoignages de personnes de différentes générations et classes sociales qui continuent de souffrir au quotidien de différentes formes de discrimination (au travail, dans les milieux scolaires et universitaires, dans les transports publics, dans les relations amoureuses…), seulement à cause de leur couleur de peau.

Ce film, qui reste à ce jour le seul dans le cinéma tunisien à aborder ce sujet en profondeur et en toute transparence, avait remporté le prix du public au Festival Vues d’Afrique au Canada.

Fawz Benali