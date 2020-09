Publication des noms des contaminés au coronavirus par la mairie de Bennane : L’instance de protection des données personnelles saisira la justice

L’instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) a dénoncé aujourd’hui, mardi 22 septembre 2020, la publication de listes nominatives des personnes testées positives au coronavirus par la commune de Bennane Bodheur, relevant du gouvernorat de Monastir, tout en affirmant qu’elle saisira la justice.

«Malgré la mise en garde que nous avions publiée, dimanche dernier, en rappelant que la divulgation de l’identité des personnes contaminées est considérée comme une violation de la loi, la municipalité de Bennane a publié aujourd’hui, sur sa page Facebook, les noms des habitants testés positifs au coronavirus», a déploré l’INPDP, en affirmant qu’elle saisira la justice contre la municipalité et contre toute partie qui ne respectera pas la loi relative au respect des données personnelles.

De son côté la mairie a assuré «qu’elle n’hésitera pas à mentionner les noms des contaminés: pour les protéger et protéger les personnes qui ont été en contact avec eux et s’assurer qu’ils respecteront la quarantaine qui leur est imposée».

On notera aussi que des habitants de Bennane et autres villes, ont de leurs côtés pris la défense de la commune en affirmant que la publication des noms des personnes positives au coronavirus «permettrait d’éviter les abus relatifs au non respect du confinement», tout en assurant qu’ils ne seraient pas , quant eux dérangés si leur noms venaient à être publiés…

Y. N.