Tunisie : Nouveau parti politique dirigé par Néjib Chebbi, Selma Elloumi et Ridha Belhaj

Une nouvelle formation politique issue de la fusion de partis de «la famille centriste» et de «personnalités nationales» verra officiellement le jour dimanche prochain, 27 septembre 2020, selon l’ancien dirigeant de Nidaa Tounes, Ridha Belhaj.

Dans une déclaration accordée ce mardi, 22 septembre 2020, à l’agence Tunis Afrique presse (Tap), Belhaj a précisé que ce nouveau parti comptera une frange du parti Nidaa Tounes, le parti Amal (dirigé par Selma Elloumi), le mouvement démocrate (fondé par Ahmed Néjib Chebbi), ainsi que «des personnalités nationales».

Une rencontre réunira toutes ces parties aura, par ailleurs, lieu avant l’annonce officielle de la création du nouveau parti.

«Le but de la fusion de ces partis, qui se fera probablement dans le cadre de la formation politique Amal, est de rassembler les partis proches au niveau idéologique appartenant à la famille centriste et de réduire un tant soit peu le nombre des partis existant actuellement dans le champ politique», a précisé l’ancien ministre, ajoutant qu’il est possible que d’autres formations politiques peuvent intégrer ultérieurement le nouveau parti et que des négociations, pour atteindre ce but, sont actuellement en cours.

Selma Elloumi avait, de son côté, annoncé, hier, via sa page officielle Facebook qu’«une rencontre de concertation s’est tenue dimanche, 20 septembre, à Nabeul, autour d’un programme unificateur de plusieurs partis dans un seul mouvement politique».

Rappelons qu’Ahmed Néjib Chebbi et Selma Elloumi se sont déjà présentés à l’élection présidentielle, respectivement en 2014 et en 2019. Le premier avait obtenu une décevante 7e place avec 1,04% des voix et la seconde a été classée au 23e rang (sur 26 candidats) avec 0,15% des voix.

C. B. Y.