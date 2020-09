Yadh Elloumi : «Saïed faisait partie de la commission ayant amendé la Constitution pour Ben Ali»

Yadh Elloumi, député Qalb Tounes, a réagi, aujourd’hui, jeudi 24 septembre 2020, dans la matinale de Shems FM, aux propos de Kaïs Saïed hier rejetant les nominations de Taoufik Baccar et Mongi Safra comme conseillers du chef du gouvernement, alors qu’ils appartenaient à un régime contre lequel il y a eu une révolution.

Yadh Elloumi à indiqué que Kaïs Saïed n’a rien d’un révolutionnaire, qu’il n’avait aucun passé militant et révolutionnaire, qu’il a été nommé enseignant à Sousse par Sadok Chaabane, calcique de l’ancien régime, et qu’il a fait partie de la commission ayant amendé la Constitution selon les désidératas de Ben Ali, aux côtés d’un autre cacique du régime, Abdelaziz Ben Dhia.

«Kaïs Saïed était n’était pas un opposant au régime de Ben Ali avec lequel il était en bons termes. Il ne va pas se faire passer maintenant pour Radhia Nasraoui», par allusion à l’avocate et célèbre militante pour les droits sous le règne de Ben Ali.

Il faut rappeler, dans ce contexte, que Saïed avait battu à plates coutures Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, au second de la présidentielle, et qu’il a souvent refusé, en tant que président de la république, de recevoir ce dernier et les autres dirigeants de Qalb Tounes, comme il le fait avec les autres partis représentés au parlement. D’où les critiques que lui adressent souvent les dirigeants de Qalb Tounes.

I. B.