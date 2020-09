Lutte contre le coronavirus : Vers l’acquisition de 5 lits de réanimation à Tozeur

A la lumière de la situation épidémiologique marquée par une hausse du nombre de contaminations à Tozeur, qui a enregistré 90 cas, dont un décès en 12 jours, le gouvernorat a décidé de renforcer les capacités des structures hospitalières en anticipant notamment les besoins en termes de lits de réanimation.

Ainsi, suite à la réunion organisée cet après-midi, jeudi 24 septembre 2020, avec la cellule de crise de la direction régionale de la Santé, le conseil régional a annoncé qu’un montant de 600.000 dinars tunisiens (DT) sera alloué pour l’acquisition de 5 lits de réanimation.

Le gouverneur, Aymen Bejaoui, a précisé que ces lits seront mis en place dans une structure dédiée, en ajoutant que le Conseil a également décidé d’allouer un montant au profit de l’hôpital régional de Tozeur, pour achever des travaux au circuit Covid-19, et autres institutions sanitaires pour qu’elles répondent aux exigences de la situation sanitaire actuelle.

Sur un autre plan, il a également été décidé qu’un bus sera mis à disposition de la DRS pour transporter les cas positifs au coronavirus vers les centres de quarantaine, et ce, pour décharger et réduire la pression sur les ambulances.

Le responsable a également tenu à préciser qu’à ce jour, il n’y a pas de cluster à Tozeur, et qu’aucune zone n’est particulièrement touchée sachant que tous les cas actifs à ce jour, ne présentent pas de symptômes, à l’exception d’une patiente, hébergée à l’hôpital régional où elle est sous respiration artificielle et dont l’état est dit stable.

Il a cependant appelé les habitants à la vigilance et surtout au respect des gestes barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique afin de faire face à la pandémie, sachant que des campagnes de sensibilisation et de contrôle du respect des mesures sanitaires sont menées quotidiennement pas les responsables locaux et régionaux.

Y. N.