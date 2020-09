Tunisie : Prix des meilleures productions médiatiques pour l’année 2019

L’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI) a organisé, avec le soutien de la Fondation Heinrich Boll, la cérémonie d’octroi des prix des meilleures productions médiatiques de l’année 2019 («MédiaLibre – 3e édition»), le vendredi 25 septembre 2020, à Beit Al-Hikma-Carthage.

Cette 3e édition s’inscrit aussi dans le cadre des activités de défense des libertés individuelles et des droits humains. L’ADLI a choisi pour cette année d’honorer des femmes et des hommes travaillant dans le domaine médiatique, qui se sont illustré.e.s dans la défense et la promotion des libertés individuelles en Tunisie en 2019. Le jury de cette édition était composé de Bochra Belhaj Hmida, Nedra Boukesra et Omar Oueslati.

Ce concours des meilleures œuvres médiatiques traitant des libertés individuelles porte sur les œuvres écrites, audios et audiovisuelles, en plus des caricatures.

À l’occasion de cette troisième édition, l’association a reçu de nombreux travaux qui s’inscrivent dans l’ensemble de ces quatre types de travail médiatique. Mais, faute de candidatures sérieuses portant sur les œuvres audiovisuelles et les caricatures, les prix qui concernent ces deux catégories n’ont pas été décernés.









Ainsi, les prix pour cette édition ont été décernés comme suit :

–Premier prix presse écrite : Rahma Béhi.

–Deuxième prix presse écrite : Hanen Zbis.

–Prix media audio : Bahira Aouij.

Source : communiqué.