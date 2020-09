Le FTDS publie une étude sur les petites exploitations agricoles en Tunisie

Partagez 0 Partages

Le Forum tunisien des droits économiques et Sociaux (FTDES) vient de publier un rapport intitulé : ‘‘Études sur les petites exploitations agricoles en Tunisie’’.

Cette recherche fait partie du projet «Réduire les inégalités dans la chaîne de valeur huile d’olive» mis en œuvre par Oxfam en partenariat avec l’ATFD, l’AFTURD, l’UGTT, et le FTDES.

Le projet a pour objectif de contribuer à réduire la vulnérabilité économique des femmes travailleuses et des petits exploitants agricoles en adressant comme priorité politique le besoin d’organiser le travail saisonnier en respect des standards du travail décent, surtout en matière de protection sociale et non-discrimination .

Le projet comprend deux phases : une phase recherche comprenant des études de diagnostics et de recommandations portant principalement le travail dans le secteur agricole et une phase plaidoyer visant à sensibiliser les décideurs sur la nécessité d’améliorer les conditions.

Le projet contribuera à apporter des conditions de travail digne pour les ouvriers et les ouvrières agricoles et à plaider pour la mise en place d’un cadre pour le travail collaboratif et le développement des coopératives. Les objectifs du projet sont l’organisation du travail saisonnier agricole en respect des standards du travail décent est adressé comme priorité dans l’agenda politique; le plaidoyer pour la réduction des inégalités d’opportunités entre petits et grands exploitant(e)s et le plaidoyer pour la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions de travail des ouvrières.

Ce rapport fait partie de la phase de recherche. Structuré autour de quatre chapitres, il présente un état des lieux des petites exploitations agricoles en Tunisie et les principales recommandations à mettre en œuvre pour améliorer leur situation.