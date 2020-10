Mehdi Faouzi : «Le taux de contamination est très élevé et nous allons prendre des décisions strictes»

Le ministre de la Santé Mehdi Faouzi a indiqué, ce vendredi 2 octobre 2020, que le taux de contamination au coronavirus est très élevé et nécessite un renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie. «Nous allons prendre des décisions strictes, qui seront validées par le chef du gouvernement d’ici demain», a-t-il ajouté.

En marge de la plénière consacrée à la situation sanitaire en Tunisie, marquées par une hausse du nombre de cas positifs et des décès, Faouzi Mehdi a assuré que le chef du gouvernement se réunira, ce soir ou demain avec plusieurs ministres, notamment ceux de la Santé, des Finances et des Affaires sociales, afin de discuter sur le renforcement du protocole sanitaire et des mesures qui permettrait de mieux faire face à la propagation du coronavirus

«Nous ne pensons pas au confinement général, mais cette mesures est appliquées aux délégations hot post», a-t-il dit en réponse aux questions des journalistes, tout en affirmant que le taux de contamination est cependant très élevé: «mais même en restant chez soi, on n’est pas à l’abri d’une éventuelle contamination», a-t-il soutenu…

Faouzi Mehdi a dans ce sens appelé le citoyens au respect des gestes barrières, à l’instar du port du masque et de la distanciation physique, estimant que ceux-ci permettent de diminuer la contagion.

«Nous devons tous prendre nos responsabilités !» , a-t-il encore ajouté, en promettant des décisions strictes et fermes.

Y. N.