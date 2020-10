Tunisie Telecom accompagne SOS Villages d’enfants pour la rentrée scolaire

Comme le veut une tradition déjà bien installée depuis de nombreuses années, Tunisie Telecom et son personnel se sont mobilisés à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021 pour collecter et remettre aux 4 pôles SOS Villages d’enfants, à Siliana, Mahres, Akouda et à Gammarth, les fournitures scolaires dont leurs pensionnaires ont besoin.

Par Zohra Abid

La mobilisation a concerné les représentations de l’opérateur historique sur tout le territoire de la république tunisienne. Aussitôt collectés, les cartables, les livres, les cahiers et les autres fournitures nécessaires pour garantir une année scolaire studieuse et sereine ont été réunis au siège de la société aux Berges du Lac 2 de Tunis. Et c’est là où le personnel s’est activé pour organiser la distribution, répartir le fruit de la collecte et le faire parvenir au siège de l’association SOS Villages d’enfants, avant que les caisses et les paquets ainsi constitués soient remis aux quatre centres SOS à Siliana, à Mahres, à Akouda et à Gammarth

Le but est de permettre aux pensionnaires des Villages SOS de tous âges de disposer des meilleures conditions pour passer une année scolaire sans souci et se concentrer sur leurs études.









Grâce à ces opérations à caractère social, qui se sont déroulées au cours de la semaine dernière, Tunisie Telecom confirme son rôle d’entreprise citoyenne et responsable et ses collaborateurs dans les différentes régions de la Tunisie ont prouvé, par leur mobilisation et leur contribution personnelle, qu’ils ont du cœur et partagent l’intérêt des dirigeants et cadres de l’entreprise pour l’action sociale.

Rappelons que le partenariat entre Tunisie Telecom et SOS Villages d’enfants Tunisie a démarré il y a douze ans. L’opérateur apporte son aide aux enfants sans soutien familial et parraine plusieurs maisons familiales SOS en subvenant à tous leurs besoins.









En plus d’un apport financier, Tunisie Telecom apporte son soutien et accompagne les enfants dans différentes occasions : rentrée scolaire, fête de l’Aïd, fête des mères et bien d’autres occasion, le but étant de ne pas laisser ces enfants seuls et d’être toujours à leurs côtés, surtout lors des différentes occasions où l’absence des parents se fait le plus sentir.

Être là, tenir la main des enfants, leur faire sentir qu’on est toujours là pour répondre à leurs besoins matériels et affectifs, c’est là, on l’a compris, la devise de l’opérateur.