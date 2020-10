Coronavirus – Tunisie : Bientôt un confinement ciblé des personnes âgées ?

Face à la dégradation de la situation épidémique en Tunisie, où le système sanitaire est de plus en plus fragilisé et les hôpitaux risquent la saturation, le gouvernement est appelé à trouver des solutions plus strictes que celles adoptées présentement, tout en limitant les dégâts concernant l’aspect économique.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires s’orienteraient vers un confinement ciblé des personnes âgées, si on en croit le coordinateur général des centres Covid-19, Chawki Loussif, relayé par Jawhra FM.

La mesure viserait à protéger cette tranche vulnérable et, jusque là, logiquement, la plus impactée par la maladie, mais surtout à alléger la charge sur les hôpitaux, désormais menacés de saturation en ce qui concerne les lits de réanimation.

Selon le responsable, «la vraie bataille» aura lieu dans 2 semaines, avec l’émergence d’autres virus pendant les saisons d’automne et d’hiver.

C. B. Y.