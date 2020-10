Coronavirus : Le personnel soignant de l’hôpital régional de Jendouba tire la sonnette d’alarme (Vidéo)

Les agents médicaux et paramédicaux de l’hôpital régional de Jendouba ont manifesté ce vendredi 9 octobre 2020, contre le manque de moyens de protection et de prévention contre le coronavirus et la hausse du nombre de contaminations dans le rang du personnel soignant de cet établissement sanitaire. «Nous tirons la sonnette d’alarme, la situation est grave. Aujourd’hui, à Jendouba, on demande aux soldats de partir au front sans armes et sans défenses», ont-ils déploré.

Les manifestants ont appelé les autorités sanitaires et régionales à prendre leurs responsabilités, en alertant sur la situation à l’hôpital, où même les agents travaillant dans les circuits Covid+ ne sont pas assez protégés : «Nous manquons de tout, de masques, de gels, de combinaison de surblouses et autres matériel de protection. Il y a aussi un manque de personnel face une hausse du nombre de patients et nous avions déjà alerté les autorités. Si aucune décision n’est prise, nous finirons par être tous contaminés et nous contaminerons, à notre tour, nos familles, nos proches et nos amis».

صيحة فزع من داخل المستشفى الجهوي بجندوبةالوضع كارثي، يستحق ان الجنادبة الكل تتحرك و تاقف لجهتها.#جندوبة_تريد_الحق_في_الحياة#جندوبة_تستحق_ما_خير#جندوبة_تريد_تنمية_حقيقية Publiée par ‎إعتصام جندوبة تريد: الصفحة الرسمية‎ sur Vendredi 9 octobre 2020

D’autre part, un responsable du service Covid de l’hôpital a même affirmé qu’un homme, décédé depuis hier, se trouve encore au service Covid+ et n’a pu être transféré à la morgue, à cause de l’absence de combinaisons de protection que doivent porter les agents chargés de transporter le corps.

«Je me suis débrouillé avec l’aide de mes amis, pour trouver 2 combinaisons que je vais donner aux agents. Hier, Ramzi Ouerghi, membre du conseil municipal de Jendouba m’en a donné 12, mais elles ont déjà été utilisées et là, je m’en remet au système D», a-t-il déploré.

Les manifestants ont également rappelé que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi avait promis, lors de sa visite le 3 octobre courant, qu’il fournira des lits et autres moyens de protection : «Rien de cela n’a été fait , nous sommes seuls face à la pandémie», a lancé une infirmière du circuit Covid+.

Y. N.