Drame de Sbeïtla : Le gouverneur, le délégué et les cadres sécuritaires limogés

Suite au drame produit à l’aube de mardi, 13 octobre 2020, à Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine), où un homme est décédé suite l’effondrement du toit de son kiosque en construction, lors de l’exécution de la décision de le démolir, prise par la municipalité, la présidence du gouvernement a annoncé le limogeage du gouverneur de Kasserine, Mohamed Samcha, et du délégué de Sbeïtla.

Le chef du district de sécurité de Sbeïtla et le chef du poste de la police municipale ont, eux aussi, été démis de leurs fonctions.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a, d’autre part, demandé aux ministres de l’Intérieur et des Affaires locales, Taoufik Charfeddine et Chokri Ben Hassen, de se rendre sur les lieux «afin d’apporter l’accompagnement matériel et moral nécessaire à la famille de la victime», lit-on dans le communiqué de la présidence du gouvernement.

Une enquête a, par ailleurs, été ouverte concernant les circonstances de cet incident tragique.

C. B. Y.