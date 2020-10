Mohamed Dhaouafi, une success story tunisienne dans le domaine des prothèses bioniques

Mohamed Dhaouafi, un jeune Tunisien de 28 ans, diplômé de l’École nationale des ingénieurs de Sousse et de Tunis Business School, est en train de s’illustrer sur le plan international, grâce à sa startup Cure Bionics, spécialisée dans la production et le développement des prothèses bioniques et des solutions de rééducation physique.

Après avoir été élu parmi les 30 meilleurs jeunes innovateurs de moins de 30 ans dans le monde arabe par le magazine économique américain « Forbes« , Dhaouafi s’est vu rendre hommage, en fin de semaine dernière, par le journal britannique « Time », qui lui a consacré une publication sur sa page Facebook.

C. B. Y.