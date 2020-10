Coronavirus : Cinq décès et 112 nouveaux cas enregistrés, en une journée, à Sousse

Malgré le durcissement des mesures et un couvre-feu imposé depuis le 1er octobre, la situation sanitaire demeure inquiétante à Sousse, où 5 décès et 112 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24h.

Dans son rapport quotidien relatif à l’évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus, la sous-direction de la Santé de base de Sousse a précisé ce vendredi 16 octobre 2020, qu’avec ces 112 nouvelles contaminations, le nombre total de cas positifs dépistés depuis le 27 juin dernier, s’élève désormais à 3793, dont 97 décès.

On notera que 286 agents et cadres de la santé ont été testés positifs et que l’on compte au 16 octobre, 2448 cas actifs dont 120 hospitalisés (31 en réanimation).

Le rapport révèle aussi que 10 villes sont particulièrement touchées au gouvernorat de Sousse, à savoir Msaken avec 862 contaminations, Jawhara (702), Hammam Sousse (396), Sousse ville (376), Riadh (241), Akouda (189) et Kalaa Kebira (183), Sidi Abdelhamid (159), Sidi Bouali (151), et Kalaa Soghra (119).

Y. N.