Somocer justifie la baisse de ses résultats au 1er semestre 2020

Le Conseil du marché financier (CMF) porte à la connaissance des actionnaires de la Société Moderne de Céramique (Somocer) et du public qu’il a invité la société concernée à expliquer les raisons de la baisse significative du résultat net au 30 juin 2020 ainsi que l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020.

En réponse au CMF, la société du Groupe Lotfi Abdennadher a précisé que le résultat du 1er semestre de 2020 a enregistré une baisse remarquable passant d’un bénéfice de 2.249.381 DT au cours du premier semestre l’année 2019 vers un déficit de 6.966.568 DT au cours du premier semestre de l’année 2020 suite à la baisse du chiffre d’affaires de 25,3%. Cette baisse est due à la suspension de l’ensemble des activités de la société, à partir du 20 mars, suite à la décision gouvernementale de confinement général en vue de limiter la contamination par le coronavirus. La reprise partielle n’a été autorisée qu’à partir du 4 mai uniquement pour le service livraison de marchandises. Pour les autres activités, la reprise générale a eu lieu à la fin mai.

Autre cause du déficit : le maintien des charges personnelles et financières au même niveau que le premier semestre2019. Pendant la période de confinement, qui s’est étalée sur une période de presque deux mois, la société a supporté des charges fixes qui pèsent très lourds, tels que l’amortissement, les frais financiers, les charges de personnels… Ces charges n’ont pas été absorbées ni par la production ni par la vente, précise la société dans sa réponse au CMF.

Somocer précise aussi que le taux de la marge sur coût matières a connu une baisse d’environ 12% par rapport à la même période de 2019 et ceci est le résultat d’une politique de «pricing» plus agressive pour contrer les effets néfastes de la pandémie sur le secteur de la promotion immobilière, du tourisme et des matériaux de constructions, et d’autres part par une politique de déstockage en 2020 comparativement à une politique de stockage en 2019.

Par ailleurs, et avec la perturbation causée par la crise de la Covid-19, les considérations sociales et la relance de l’activité ont été la principale priorité de Somocer dont les décisions stratégiques prises s’articulent autour du maintien de l’emploi et de l’activité.

À cet effet, Somocer a réussi à garder un climat social sain au sein de l’entreprise et n’a congédié aucun employé. En outre, elle a procédé à la rationalisation de ses dépenses de gestion et d’investissements. Ainsi, les charges marketing ont baissé de 35% et les investissements seront réduits substantiellement. De plus, le management s’est assuré de la recouvrabilité de ses actifs dont principalement les stocks et les créances envers les clients et a constaté les provisions nécessaires.

Suite à la survenance de la pandémie Covid-19, Somocer a bénéficié du rééchelonnement de ses échéances de crédits à moyen et à court terme. Aussi, la société a pu bénéficier de rééchelonnement de ses dettes fiscales sur une période de 7 ans.

Le ministère de l’Industrie et des PME prévoit une baisse de 30% de l’activité industrielle en 2020. En plus les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière, des clients très importants pour Somocer, ont accusé des chutes importantes de leurs recettes. En dépit d’une conjoncture très contrariante, la filiale du groupe Abdennadher a mis en place une stratégie commerciale basée sur la notoriété de ses produits et la relation harmonieuse avec ses principaux clients afin de minimiser l’impact de la conjecture économique délicate sur l’activité.

Source : communiqué.