Report de l’examen d’une affaire de corruption financière impliquant Chafik Jarraya et un ancien maire de Tunis

La chambre pénale près du pole judiciaire et financier à Tunis a décidé, ce lundi 19 octobre 2020, de reporter au mois de décembre l’examen d’une affaire de corruption financière dans laquelle l’homme d’affaires, Chafik Jarraya et Abbès Mohsen, l’ancien maire de la ville de Tunis, entre 2000 et 2010, sont accusés.

Cette décision a été prise parce qu’il n’était pas possible de ramener Jarraya de la prison où il est actuellement incarcéré étant donné qu’une enquête concernant une autre affaire dans laquelle il est accusé, à savoir celle de la vente de biens confisqués, est en cours.

L’affaire reportée concerne un bâtiment que détient l’homme d’affaires controversé, construit illégalement aux Berges du Lac de Tunis.

C. B. Y.