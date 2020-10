Dora Milad élue présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie

Elus à la suite de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 mars 2020 à l’hôtel Movenpick, les Berges du Lac, les membres du conseil national de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) n’ont pu se réunir, le 20 octobre 2020, en présentiel comme à l’accoutumée pour finaliser les élections des membres du bureau exécutif et se sont réunis à distance en raison des restrictions dictées par la situation sanitaire.

Lors de sa réunion, le conseil national a procédé à la formationdu bureau exécutif du mandat 2020-2022, dont la composition est la suivante :

Présidente: Dora Milad ;

Secrétaire générale : Rim Belajouza Ben Fadhel ;

Secrétaire général adjoint : Tahar Zahar ;

Trésorier : Khaled Fakhfakh ;

Trésorière adjointe : Amina Sta ;

Président de la commission juridique et climat social : Slim Dimassi ;

Président de la commission économique et financière : Jalel Henchiri ;

Président de la commission communication : Khaled Fakhfakh;

Président de la commission marketing et promotion : Mohamed Ben Ezzedine;

Président de la commission environnement et développement durable : Tarak Chaabouni.

Le conseil national de la FTH souhaite bonne chance au nouveau bureau exécutif pour la gestion des affaires courantes et les projets portés par la fédération dans ce contexte de crise mondiale inédite du tourisme dont les répercussions n’ont pas fini d’impacter l’économie nationale.

Source : communiqué.