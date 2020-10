Attijari Leasing annonce un produit net de leasing en hausse de 8,15% à fin septembre 2020

Partagez 0 Partages

Les indicateurs d’activité de la société Attijari Leasing au 30 septembre 2020 font ressortir un produit net de leasing de 13.201.000 DT contre 12.206.000 DT au 30 septembre 2020, en progression de 8,15%.

Les approbations sont passées de 214.920.000 DT au 30 septembre 2019 à 159.619.000 DT au 30 septembre 2020, soit une baisse de -26%

Au 30 septembre 2020, les mises en force se sont établies à 125.080.000 DT contre 152.225.000 au 30 septembre 2019, en régression de 18%.

Au cours du 3e trimestre 2020, les approbations se sont établies à 65.860.000 DT contre 60.267.000 DT au 3e trimestre 2019, soit une hausse de 9%. Idem pour les mises en forces, passées à 45.600.000 DT au 3e trimestre 2020, contre 45.010.000 DT au 3e trimestre 2019, en hausse de 8%.

Par ailleurs, et à fin septembre 2020, les ressources d’emprunts ont baissé de 9%; le niveau d’actifs classés s’est maintenu au même niveau qu’un an auparavant, voire même en légère amélioration; et les capitaux propres ont enregistré une augmentation de 6,7 % compte non tenu du résultat de la période.

Il convient aussi de rappeler que la société a émis au cours du 1er trimestre 2020 un emprunt obligataire subordonné de 20.000.000 DT susceptible d’être porté à un montant maximum de 30.000.000 DT.

Source : communiqué.