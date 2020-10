Le député islamiste radical Mohamed Affès représente Emmanuel Macron en chien

«Plus tu insultes la France, son gouvernement et son président, plus tu es un héros nationaliste aux yeux des masses ignares et incultes» : tel est le leitmotiv de la dangereuse coalition islamo-populiste Al-Karama.

ُُEntre les membres de cette succursale du parti islamiste Ennahdha, Seifeddine Makhlouf, Abdelatif Aloui et leur ancien camarade Rached Khiari, qui a justifié récemment le meurtre de l’enseignant français Samuel Paty, en pleine rue, par un terroriste islamiste, la compétition est serré, chacun s’ingéniant à insulter et injurier plus que les autres la France pour jouer au champion de la francophobie.

Cependant, la palme d’or de la francophobie et de la haine de la France revient au très extrémiste Mohamed Affès qui partage sur sa page facebook une photo d’Emmanuel Macron représenté en chien ! Le tout accompagné d’un hashtag « #Macron_chien_des_occidentaux« .

Oui tel est le niveau intellectuel et moral d’un député tunisien ! Et ce député appartient à la coalition politique qui soutient le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui le reçoit souvent à la Kasbah.

Imaginez un seul instant qu’un député français et de la majorité parlementaire fasse la même chose au président tunisien, cela provoquera un tollé énorme, mais quand il s’agit de la France et de Macron, cela passe inaperçu.

