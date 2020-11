Gérald Darmanin: «L’enquête déterminera si le projet était pensé en Tunisie»

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Moussa Darmanin est revenu dans une interview lors de l’émission Bourdin Direct, diffusée simultanément à la télévision sur BFM TV et à la radio sur RMC, aujourd’hui, mardi 3 novembre 2020, sur l’attaque terroriste de Nice perpétrée par un citoyen tunisien de 21 ans du nom de Brahim Issaoui qui a tué trois personnes dans une Église, ainsi que de sur sa visite, vendredi, à Tunis.

Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur le tueur et sur sa présence en France, M. Darmanin a répondu clairement: «Il n’est manifestement pas venu pour faire des emplettes. Il était quelques heures seulement sur le territoire national, il a pris des couteaux et il a égorgé des chrétiens dans une église donc il a forcément un projet macabre. Le procureur antiterroriste démontrera si ce projet était pensé depuis la Tunisie. Il est parti de Tunisie voilà un mois».

M. Darmanin a aussi affirmé qu’il ne croyait pas que le tueur s’est radicalisé en cheminant à travers l’Europe pendant deux ou trois semaines, dans les conditions d’une traversée clandestine.

Quant à sa visite à Tunis ainsi qu’à Alger qui interviendra en fin de semaine, Gérarld Moussa Darmanin a dit: «C’est pour discuter avec mes homologues et échanger avec les services de renseignement».

M. Darmanin a aussi déclaré avec détermination: «Nous devons combattre l’idéologie islamiste qui est absolument ignoble et inacceptable que nous avons trop laissé prospérer dans notre pays, lutter contre les officines islamistes et ceux qui retournent les têtes».

Le jeune ministre de l’Intérieur français âgé de seulement 37 ans mais qui fait de la politique depuis son adolescence est déterminé de faire de la lutte contre l’islamisme une des priorités de son passage place Beauvau. L’ancien maire de Tourcoing a dit avoir soumis au président français Emmanuel Macron et au Premier ministre Jean Castex, une série de mesures concrètes comme la dissolution certaines associations et la multiplication des enquêtes sur les activités et les financements pour des associations et des institutions susceptibles de propager cette idéologie. Ayant déjà visité le Maroc la semaine dernière, allant visiter Tunis et Alger cette semaine, il se rendra prochainement en Russie, pays du tueur qui a décapité le professeur d’histoire géographie Samuel Paty, et dont proviennent certains éléments radicaux d’origine tchétchène, l’une des républiques qui composent la Fédération de Russie.

C’est le signe que le gouvernement français est déterminé à lutter plus efficacement contre le fléau du terrorisme islamiste en collaboration avec les pays émetteurs. Les échanges de renseignements et les enquêtes croisées vont être très utiles à cet effet.

I. B.