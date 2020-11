Coronavirus : La fondation Hédi Bouchamaoui fait don de 12 respirateurs à l’hôpital régional de Gabès

La fondation caritative Hédi Bouchamaoui a fait don de 12 respirateurs au service de réanimation de l’hôpital régional de Gabès. Dix appareils ont été livrés, sur les 12 prévus pour cet établissement afin de contribuer à la lutte nationale contre la pandémie du coronavirus.

Les deux respirateurs restants arriveront dans les prochaines semaines, indique un communiqué publié jeudi 5 novembre 2020, par la Fondation. qui précise également que d’autres respirateurs seront également offerts aux hôpitaux régionaux de Kébili, Tataouine, Zarzis ainsi qu’à l’Hôpital universitaire de Médenine, sachant que ces établissements sanitaires avaient déjà reçu, il y a quelques semaines, un premier lot de fournitures de systèmes respiratoires et de réanimation.

La même source précise que ces respirateurs ont été récemment développés et modernisés : «ils seront les premiers modèles, de ce type, à entrer dans les établissements hospitaliers tunisiens. Ainsi, l’unité de soins intensifs et le service de réanimation de l’Hôpital Régional de Gabès deviendront l’un des services les plus en pointe et les plus modernes en termes d’équipements comparés aux autres services de réanimation du pays».







La Fondation Hédi Bouchamaoui précise, par ailleurs, dans son communiqué que ces systèmes de respiration se composent de 10 respirateurs de réanimation (modèle LYRA X2) , 12 stations de perfusion sur chariot composées chacune de 10 pousses seringues, 1 pompe à perfusion (modèle MP-60), et 12 moniteurs de surveillance.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que cette fondation vienne en aide à l’hôpital régional de Gabès, à qui elle avait notamment offert une ambulance équipée (catégorie A), un échographe (LOGIQ E10) pour la salle de réanimation et la salle de radiologie, et 14 lits de soins intensifs de réanimation.

