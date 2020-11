L’équipe du Pr Samir Kamoun reçoit le Prix Ali Bousnina 2020 des Laboratoires SAIPH

Le 1er Prix Ali Bousnina 2020 des Laboratoires SAIPH a été attribué au travail de recherche intitulé «Distal radial approach versus conventional radial approach : a comparative study of feasability and safety», réalisé par l’équipe du professeur Samir Kamoun, chef de service de cardiologie du CHU Hédi Chaker (Sfax).

La 14e édition des Prix Ali Bousnina des Laboratoires SAIPH, de recherche en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire a été décernée dans la soirée du vendredi 6 octobre 2020, à Tunis, à l’occasion de l’inauguration du 40e Congrès national et du 23e Congrès maghrébin de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire, organisés cette année, pour cause de Covid 19, dans un format digital.

Le prix été remis par Faouzi Mehdi, ministre de la Santé, au professeur agrégé Rania Hammami, membre de l’équipe lauréate, dirigée par le professeur Samir Kamoun, chef de service de cardiologie du CHU Hédi Chaker, pour le travail intitulé «Distal radial approach versus conventional radial approach : a comparative study of feasability and safety».

La cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente du jury du Prix Ali Bousnina, Professeur Habiba Drissa, de la présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCV), professeur Leila Abid, et du directeur général des Laboratoires SAIPH, Ramzi Sandi.

Le Prix Ali Bousnina a été initié par les laboratoires pharmaceutiques SAIPH en 2007, en hommage à l’un des pères de la cardiologie tunisienne et pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiovasculaires, 1ères causes de mortalité en Tunisie.

Source : communiqué.